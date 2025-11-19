Manisa MEM'den otizmli öğrencinin merdivenden itildiği okulla ilgili açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada, okulda yaşananlarla ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin, Kaymakamlığın, Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerinin ve uzman rehber öğretmenlerin süreci takip ettiği belirtildi.

Öğrencinin gelişiminin, güvenliğinin ve eğitim hakkının korunması amacıyla aileyle düzenli görüşmeler yapıldığı, rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, okul ortamının sağlıklı şekilde devamı için okula 5 uzman rehber öğretmenin görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrenciler arası etkileşimlerin, sınıf içi davranışların ve güvenlik koşullarının titizlikle izlendiği vurgulanarak, velilerin taşıdığı kaygıların anlaşıldığı belirtildi. Sürecin hassasiyetine dikkat çekilerek, velilerin gerilimi artırıcı söylemlerden uzak durmasının önemli olduğu ifade edildi.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki bir ortaokulda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine 11 Kasım'da idari soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.