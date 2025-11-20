En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 oldu. En yüksek kira getirisi sunan ilk 15 il listelendi.

En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı

Türkiye'de ortalama kiralar 2025 yılının Ekim ayında 24.923 TL oldu. Yatırımcılar için en yüksek kira getirisini sunan iller incelendiğinde, listede yer alan şehirler dikkat çekiyor. Konut, önemli bir yatırım aracı olarak konumunu korumaya devam ediyor. Endeksa verilerine göre, ülke genelindeki konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi %7,57'yi buldu ve konut yatırımının geri dönüş süresi 13 yıl olarak hesaplandı.

Kira getirisi en yüksek şehirler listesinde, ortalama satış fiyatına oranla kira getirisi en yüksek ilk 15 şehir sıralandı. Bu şehirler arasında sadece üç büyükşehir bulunuyor. Ayrıca, bazı illerde konut fiyatlarının düşük olması, kira gelirinin fiyata oranla daha yüksek görünmesine neden oluyor. Yatırımcıların, konut fiyatlarındaki değer artışını da dikkate alarak karar vermesi öneriliyor.

Kira Getirisi En Yüksek Şehirler

  • Kırıkkale: 2.583.490 TL (%9,01)
  • Ankara: 4.219.670 TL (%8,90)
  • Kars: 2.347.259 TL (%8,76)
  • Karaman: 3.216.510 TL (%8,57)
  • Artvin: 3.423.060 TL (%8,45)
  • Şanlıurfa: 3.313.920 TL (%8,18)
  • Kütahya: 3.121.316 TL (%8,18)
  • Muş: 3.306.460 TL (%8,17)
  • Tekirdağ: 3.495.240 TL (%8,12)
  • Kilis: 1.921.800 TL (%8,11)
  • Bilecik: 3.299.790 TL (%8,07)
  • Yozgat: 3.093.120 TL (%7,96)
  • Bingöl: 3.525.665 TL (%7,81)
  • Edirne: 4.241.598 TL (%7,76)
  • Ağrı: 3.117.280 TL (%7,74)

Büyükşehirlerin Durumu

Listede yalnızca Ankara, Şanlıurfa ve Tekirdağ büyükşehir statüsünde yer alıyor. Diğer iller ise büyükşehir değil.

Kilis ise ortalama fiyatların 2 milyon TL altında seyrettiği tek il olarak öne çıkıyor.

Başkent Ankara, 4 milyon 219 bin TL ortalama konut fiyatı ile dikkat çekiyor.

Küçük Şehirlerde Kira Getirisi Neden Yüksek?

Sektör temsilcileri, son dönemde kiralardaki yükselişin ülke geneline yayıldığını ancak konut fiyatı artışlarının küçük şehirlerde daha az gerçekleştiğini belirtiyor. Bu nedenle küçük şehirlerde "fiyata göre kira geliri" daha yüksek görünüyor. Ancak yatırımcıların, konut fiyatlarındaki değer artışını da göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekiyor; bazı illerde kira geliri düşük olsa da değer artışı daha yüksek olabiliyor.

İstanbul Listede Yok

Konut yatırımcısının en çok ilgi gösterdiği şehir olan İstanbul, en yüksek kira getirisi sunan ilk 15 il arasında yer almıyor.

Ortalama konut fiyatının 6 milyon 290 bin TL'ye yükseldiği İstanbul'da ortalama yıllık kira getirisi %7,32'de kaldı. Ancak İstanbul, yıllık yaklaşık %40'a ulaşan değer artışı ile yatırımcısına en çok kazandıran iller arasında bulunuyor.

