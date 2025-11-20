Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Bakan Tunç: Türk Devletleri Adalet İşbirliği Güçleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında hukuk ve adalet alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Bakan Tunç: Türk Devletleri Adalet İşbirliği Güçleniyor

Bakan Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hukuk ve adalet alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Güven veren, erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi ve kapsamlı bir e-adalet sisteminin hayata geçirilmesi yönünde yapacağımız çalışmalar önem taşımaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 2. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Türk Dünyası Vizyonu ve Hukukta İşbirliği

Nahçıvan Anlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel ve Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedeflerin Türk devletlerini ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturduğunu söyleyen Tunç, hukuk ve adalet alanında var olan işbirliklerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Adalet Sisteminde Yenilikler

Bugün hukuk ve adalet alanında dijital dönüşüm konusuna odaklandıklarını belirten Tunç, dijitalleşmenin artık sadece bir teknoloji meselesi değil, hayatın her alanını dönüştüren bir süreç olduğunu ifade etti.

Tunç, yargısal işlemlerde dijitalleşmeyi önemsediklerini söyleyerek hukuk ve adalet alanındaki dijital dönüşümü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'deki Dijital Uygulamalar

  • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP Bilişim Sistemi)
  • Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS)
  • E-Duruşma
  • Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP)
  • E-Tebligat

Tunç, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının da gündeme geldiğini belirterek Türkiye'de bu konuda, büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirildiğini bildirdi.

Özellikle dava tasnifi, benzer içtihatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştireceklerini bildiren Tunç, yargı verilerinin korunması için güçlü siber güvenlik altyapısı oluşturduklarını ve bu konuda sürekli güncelleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Dijitalleşme Kararlılığı ve Ortak Vizyon

"Hukuk alanındaki dijitalleşmeyi derinleştirme kararlılığındayız"Tunç, "Türkiye olarak hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da derinleştirme kararlılığındayız. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz sistemleri ve tecrübeyi de bu ortak vizyonun parçası olarak paylaşmaya hazırız. Dijitalleşme, adaletin hızını artırırken adaletin özünü, yani hakkaniyet ve tarafsızlığı asla zedelememelidir. Vatandaşların haklarının korunması, dijital çağda hem bir hak hem de bir zorunluluktur. Bu anlayışla, TDT çatısı altında hep birlikte daha etkin, erişilebilir ve güvenli bir e-adalet sistemi inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Filistin'de Barışa Destek ve Çocuk Hakları

"Türkiye, Filistin'de kalıcı barışın tesisine destek vermeye devam edecek"Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Tunç, "Gazze'de, Filistin'de uluslararası hukuk mekanizmalarının etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Türkiye olarak biz, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her koşulda insan onurunu ve adaleti savunmaya, Filistin'de kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara destek vermeye devam edecektir" dedi.

Tunç, bugünün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak Gazze başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde yaşam hakkı ihlal edilen tüm masum çocukların derin acısını yürekten hissettiğini, şiddet, istismar ve dijital zorbalıkla mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlenmesini, çocukların onurunu, güvenliğini ve geleceğini koruyan adil bir dünyanın hep birlikte inşa edilmesini temenni ettiğini vurguladı.

İşbirliği ve Ortak Projeler

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, hukuk ve adalet alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Güven veren, erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi ve kapsamlı bir e-adalet sisteminin hayata geçirilmesi yönünde yapacağımız çalışmalar önem taşımaktadır. Bu alanda edindiğimiz tecrübeyi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya ve ortak projeler geliştirmeye hazırız."

