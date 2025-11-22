Köpeği tabancayla korkutmak isterken kazara arkadaşını vurdu

Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.

Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.

