Köpeği tabancayla korkutmak isterken kazara arkadaşını vurdu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kendisine saldıran köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar, kazara başka bir muhtarı yaraladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 08:23, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 08:23
Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.
Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.