Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp oldu

Tuz Gölü ve Silivri tesislerimizle birlikte bugün 6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız. Depolama tesislerimizde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazırız. Güçlü altyapımızla vatandaşlarımıza kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Türkiye'nin enerji altyapısına güç katan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 1,7 milyar metreküpe çıkardıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti;

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz depolama altyapısındaki kapasite artışı ve kış dönemi hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

