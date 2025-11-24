Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan dokuz suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 09:57, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 09:55
Yazdır
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, ABD, Arjantin, BAE, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan dokuz suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kaçış yok.

Kırmızı bültenle aradığımız 7, ulusal seviyede aradığımız 2 suçlu Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan ülkemize getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A.'nın yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş birimlerinin koordinasyonuyla yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişiler titizlikle takip edildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucunda:

- "Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından aranan M.Ç. Almanya'da,

- "Kasten öldürme" suçundan aranan S.G. Almanya'da,

- "Cinsel suçlar" nedeniyle aranan V.Y. Almanya'da,

- "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan aranan A.S.Ö. ABD'de,

- "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan O.K. Arjantin'de,

- "Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından aranan G.A. Bosna Hersek'te,

- "Suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan G.A. İran'da,

- "Suç örgütüne üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ulusal düzeyde aranan E.A.Ü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

- "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ulusal düzeyde aranan K.A. Yunanistan'da yakalandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeyi sürdüreceğiz.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber