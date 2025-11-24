Ankara'da su ürünlerine sıkı denetim: 4 ton ürüne el konuldu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'da su ürünlerine sıkı denetim: 4 ton ürüne el konuldu

Bu yıl Ankara'da yapılan 6 bin 161 su ürünleri denetiminde, mevzuata uymayanlara 1 milyon 671 bin lira ceza kesildi; 4 ton ürüne el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 11:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 11:34
Yazdır
Ankara'da su ürünlerine sıkı denetim: 4 ton ürüne el konuldu

Başkentte deniz mahsullerine yönelik yılın başından itibaren hedeflenen 6 bin 552 denetimin, 6 bin 161'i tamamlandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık halinde balık boyu, zaman yasağı ve nakil belgesi açısından balıklar ve diğer su ürünleri incelendi.

Başkentte su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde, nakil araçlarında, iç sularda ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uymayanlara 60 idari para cezası uygulanarak, 1 milyon 671 bin 541 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 45 bin 381 metrekare ağ ve kerevit sepeti ile içerisinde sazan, istavrit, midye, sülük, dil balığı ve barbun gibi türlerin bulunduğu 4 ton ürüne de el konuldu.

Denetimler 130 personelle gerçekleştiriliyor

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, restoran ve satış noktalarında yoğun şekilde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir avcılığı temin etmek için başkente gelen balıkların, ilgili kanun kapsamında boylarının denetlendiğini belirten Dallı, "Arkadaşlarımız şu anda zeminde, gelen balıkların kontrollerini yürütüyorlar. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın sağlıklı balık tüketmesini temin etmek için gelen balığın tazeliğini ve sağlığını da kontrol ediyorlar" diye konuştu.

Dallı, bu yıl 6 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Başkentte 130 personelimizle, 30'u su ürünleri mühendisi olmak kaydıyla, ilimize gelen ve ilimizde çeşitli iç sularda üretimi yapılan balıkların, il içerisindeki sevkini kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Denizlerde bereket olduğunu ifade eden Dallı, "Şu an fiyatlar uygun, vatandaşlarımızın sağlıklı balığa ulaşabilmeleri açısından sevindirici bir durum. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi bir hareketlilik var, esnafın da yüzü gülüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlıklı beslenebilmesi açısından çok önemli bir besin kaynağı olan balık tüketmelerini bilhassa istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber