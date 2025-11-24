Ulaşımda 'Aile Yılı' fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında sunulan ulaştırma hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından da 8 Mart 2025'te, ailelere ve yeni evli çiftlere yönelik indirimlerin hayata geçirildiğini anımsattı.

Yıl sonuna kadar devam edecek uygulama hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri, birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olan bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirimle seyahat ediyor. Öte yandan, 2025'te evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi'ni devreye aldık. Bu özel tarifeyle, yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Uygulamanın hizmete alındığı 8 Mart'tan ekim sonuna kadar, yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823, yüzde 50 yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere, toplam 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin seferlerinde 705 bin 142 kişi aile indirimden faydalandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) da Aile Yılı kapsamında yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim kampanyasını, 21 Ocak'ta başlattığına işaret eden Uraloğlu, aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3, en fazla 9 aile üyesinin bu kampanyadan faydalanabildiğini aktardı. Bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında THY'ye ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandığına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalara da Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilme imkanı tanıdık. Düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabiliyor. 17 Mart'ta başlayan yüzde 40'a varan indirim imkanlarından faydalanarak, seyahat eden yolcu sayımız ise 5 bin 377 oldu."