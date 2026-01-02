39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, "88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 22:41, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 22:40

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu araştırma programına geçen yıl yapılan başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.

Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

