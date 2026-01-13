3 ilde 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 09:41, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 09:42
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 4, Sarıkamış'ta 23 ve Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.