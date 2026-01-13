Köprüden düşen parçalar aracına zarar verdi, İBB tazmin talebini reddetti

Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Köprüden düşen parçalar aracına zarar verdi, İBB tazmin talebini reddetti

Üst geçitten kopan demir parçalarının otomobiline isabet etmesi sonucu aracında hasar oluşan Onur Tamar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zarar tazmin talebini "kusuru bulunmadığı" gerekçesiyle reddetmesi üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 09:56, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 09:57
Yazdır
Köprüden düşen parçalar aracına zarar verdi, İBB tazmin talebini reddetti

Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Tamar'ın aracının tavanına ve camına, Cevizlibağ'da otomobiliyle ilerlediği sırada üst geçitten kopan paslı demir parçaları düştü.

Otomobilden inip düşen parçaların fotoğraflarını çeken Tamar'ın başına gelenler, aracının kamerasınca da saniye saniye kaydedildi.

İBB'YE BAŞVURDU

Polis merkezine giderek görgü tespit tutanağı tutturan Tamar, tutanakla birlikte İBB Çözüm Merkezi'ne başvuruda bulundu.

İBB ekiplerinin söz konusu köprüde yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı Tamar'a iletildi.

Bu gerekçeyle tazmin talebi reddedilen Tamar, yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Perşembe günü saat 14.00 sıralarında yaşandığını belirtti.

"VİDEO KAYDINI ALIP GİTTİM"

O gün sınava gitmek üzere yola çıktığını anlatan Tamar, "Trafik esnasında bu köprüden paslanmış büyük bir demir parçası, aracımın sağ ön tavan kısmına düştü, paslı olduğu için parçalandı. Video kaydını alıp İBB'nin 153 hattını aradım.

Polis tutanağı gerektiği söylendi. Sınavım olduğu için olay yerinden ayrıldım. Sınavdan sonra karakola giderek görgü tutanağımı aldım ve İBB'ye başvurdum." dedi.

"SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

Başvurunun ardından köprünün fotoğraflarının çekildiğini ancak ertesi gün tazmin talebinin reddedildiğini dile getiren Tamar, "Gerekçe olarak köprünün belediye aleyhine herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi." diye konuştu.

Tamar, aracının tavanında yaklaşık 10'ar santimetrelik 3 çizik oluştuğunu, düşen paslı demirin parçalanması nedeniyle kapıda da hasar meydana geldiğini kaydederek, İBB'nin yanıtına itiraz ettiğini söyledi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIM"

Yeniden İBB'ye başvuruda bulunduğunu ancak 4 gündür cevap alamadığını kaydeden Tamar, "Avukatımla görüştüm, dava açabileceğimi söyledi. Aracımı servise bıraktım ve hukuki süreci başlatacağım." ifadelerini kullandı.

İBB'NİN YANITI

İBB tarafından sürücüye, "Bahse konu olan alan ekiplerimizce genel kontrolleri yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz aleyhinde kusur izafe eden herhangi bir durum bulunmaması nedeniyle zarar tazmini talebiniz değerlendirilememektedir." şeklinde yanıt geldiği kaydedildi.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin geçtikten hemen sonra demir parçalarının Tamar'ın otomobilinin üzerine düşmesi yer aldı.

Öte yandan, köprünün alt kısımlarının 2018 yılında kaplamayla örtüldüğü, o döneme ait Google görüntülerinde de yer alıyor.

Bugün ise üst geçidin alt kısmının tamamına yakınının paslı olduğu, bazı kısımlarda ise demirlerin çıktığı görülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber