Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi tarım ekonomisine kazandırıldı

Lezzeti ve yüksek getirisiyle öne çıkan tropikal meyvelerin Türkiye'ye adaptasyonu için süren çalışmalar sonucunda 8 tropikal çeşit tescili yaptırılarak tarım ekonomisine kazandırıldı.

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi tarım ekonomisine kazandırıldı

Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Antalya'da, anavatanı farklı ülkeler olan tropikal meyvelerin yerlilerinin üretilmesi için 2017'de çalışma başlatıldı.

Tropik meyvelerle ilgili Antalya Valiliğinin desteğiyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle özellikle Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinde tropikal meyvelerin adaptasyonu için proje yürütüldü.

Sera, açık alan ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya türünde "Cosmic Charlie" ve "Bloody Mary" çeşitleri, çarkıfelek (passiflora) türünde "Possum Purple", mangoda "Kent", longan türünde "Kohala", litchi türünde ise "Brewster" ve "Mauritius" çeşitleri, tescil ettirilerek Milli Çeşit Listesi'ne kaydedildi.

Enstitüde yürütülen proje sonucunda tropikal meyveler konusunda özel sektörün de yatırım yapmasıyla, mango, pitaya, çarkıfelek, papaya ve yıldız meyvesi türlerinde üretim miktarı önemli ölçüde arttı.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, enstitü olarak 5 ayrı lokasyonda, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışma yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın özellikle son yıllarda tropikal meyve üretiminde öne çıkmaya başladığını belirten Ünlü, tropik meyvelerle ilgili yürüttükleri projede önemli sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.

"Amacımız çeşitlerin adaptasyonunu sağlayarak üreticinin hizmetine sunmak"

Yabancı turistler tropik meyveleri çok tercih ettiği için otel yöneticilerinin bu meyveleri eskiden yurt dışından getirmek zorunda kaldığını anlatan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle muz, avokado gibi türlerin çok yetiştiği Alanya, Gazipaşa, Anamur'da tropikal meyve üretimi için protokoller yaparak Antalya Valiliği, BATEM, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi olmak üzere bu dört kurum çalışma yaptık. Önce yurt dışından bu fidanları getirdik. Mango, pitaya, litchi gibi bazı ürünleri tescillendirdik, aynı zamanda Milli Çeşit Listesi'ne girdi. Üreticilerimize, fidan veriyoruz. Tescil çalışmalarından sonra özellikle Alanya, Gazipaşa ve Anamur tarafında yaygın şekilde tropikal meyve üretilmeye başlandı."

Ünlü, araştırma enstitülerinin hastalıktan ari, verimi yüksek ürünler geliştirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmalar olmadığında üreticinin yurt dışından fidan alarak üretim yapmak zorunda kaldığını, bu fidanlarla bazı hastalık ve zararlı böceklerin de gelebildiğini kaydetti.

Antalya'nın, 1940'lı yıllarda yapılan çalışmalarla türler geliştirerek narenciye bölgesi olmasının sağlandığını ifade eden Ünlü, bundan dolayı Antalya'nın logosunda narenciye bulunduğunu dile getirdi.

Tropikal meyvelerde de başarılı olduklarına değinen Ünlü, "Asıl amacımız bu tür meyveleri buraya getirip, adapte olabilenleri üreticinin hizmetine sunmak." dedi.

