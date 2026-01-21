Hataylı kadınlar mozaiği Avrupa'ya taşıdı

Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hataylı kadınlar mozaiği Avrupa'ya taşıdı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan atölyelerini Valiliğin kurduğu prefabrik çarşıya taşıyan Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi üyeleri, mermer parçalarını birleştirerek yaptıkları dekoratif ürünleri yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerindeki müşterilerine de ulaştırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 13:35, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 13:36
Yazdır
Hataylı kadınlar mozaiği Avrupa'ya taşıdı

Antakya ilçesinin geleneksel mozaik sanatını yaşatmayı hedefleyen 25 kadın, 2019 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifini kurdu.

Kooperatif üyelerinin farklı renklerdeki küçük mermer parçalarını birleştirerek ürünler tasarladıkları atölye, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremde yıkıldı.

Afetin ardından üretime bir süre evde devam eden mozaikçiler, Hatay Valiliğince kurulan Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi'nde tahsis edilen prefabrik atölyede yeniden bir araya geldi.

Kadınlar, cam ve plastik şişe, mukavva, kiremit ile tahtalara tutkalla yapıştırdıkları taşlardan tablo, bardak altlığı, kitap ayracı, bileklik ve magnet gibi ürünler yapıyor.

Tasarımların yüzeyine kentin tarihi ve kültürel simgelerini işleyen kooperatif üyelerinin el emeği ürünleri, yurt geneli ve Avrupa ülkelerindeki müşterilere kargo yoluyla ulaştırılıyor.

"Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz"

Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi Başkanı Badiye Galioğlu, 2019'da satış danışmanlığından emekli olduktan sonra kooperatifi kurduğunu söyledi.

Depremde atölyelerinin yıkıldığını, bazı üyelerin evlerinin hasar gördüğünü dile getiren Galioğlu, devlet desteği sayesinde üretimi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Galioğlu, tasarımlarda geri dönüşüme özen gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Su şişesini bile atılacak değil, kullanılacak bir eşya olarak dönüştürüyoruz. İçine kum veya minik taşlarımızı koyabiliyoruz. Doğrudan doğruya kullanılabilir bir objeye de dönüştürebiliyoruz. Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz. Kırılmış bir tepsiyi bile tablo haline getirebiliyoruz. Cam şişeleri de boyayıp üzerini mozaikleyip çok güzel desen haline getiriyoruz."

Eserlerin ilgi gördüğünü anlatan Galioğlu, ayda ürettikleri 500 mozaiği kargo yoluyla her şehre ulaştırdıklarını, pazarlarının büyük bölümünün de yurt dışında olduğunu kaydetti.

Galioğlu, Avrupa ülkelerine gönderdikleri ürünlere en çok rağbeti Belçika'daki firmaların gösterdiğini sözlerine ekledi.

Tasarımlar üyelere kazanç sağlıyor

Kooperatif üyelerinden 55 yaşındaki Raniye Ekmekçioğlu, üreten kadın olmaktan mutluluk duyduğunu, işini severek yaptığını dile getirdi.

62 yaşındaki Feyruz Uslu da hobi olarak başladığı mozaik sanatı sayesinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını vurgulayarak, kooperatif aracılığıyla ekonomik kazanç sağladığını belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber