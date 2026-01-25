İstanbul'da sis şehri kapladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

Sisin etkisinin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluştururken, sürücüler ve vatandaşların sisli havadaki görüntüsü kameraya yansıdı