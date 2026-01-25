Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.