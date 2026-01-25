Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan çift yönlü transit gemi geçişleri, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlatıldı.

Görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğaz, saat 10.20 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan telsiz anonsuyla, boğazın her iki yönden trafiğe kapatıldığı gemi kaptanlarına bildirildi. Bu süre zarfında geçiş yapacak gemiler demir bölgelerinde bekletildi.

Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı saat 13.15 itibarıyla yeniden çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı. Boğazdaki deniz trafiği normal seyrine döndü.