5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenazesinde görüntülendi.

Haber Giriş : 25 Ocak 2026 14:16, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 14:35
Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen ardından 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Haldun Dormen'in cenaze töreninde görüntülendi.

Ne oldu?

Fatih Altaylı, YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre Altaylı'nın eyleminin "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmişti.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılmıştı.

Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği iddia edilmişti.

İddianamede, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davayı 26 Kasım'da karara bağlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dosya gerekçeli kararın da açıklanmasının ardından istinafa taşınmıştı.

