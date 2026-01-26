Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Belediye otobüsünün çarptığı görme engelli öğretmen çift ağır yaralandı

Kocaeli İzmit'ten yarıyıl tatili için Adana'ya gelen görme engelli öğretmen çift belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan çiftin hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ederken, kadının 4 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

26 Ocak 2026 17:49
Kaza, 23 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Mahallesi'nde günü meydana geldi. İddiaya göre, rehber öğretmen görme engelli Gülşen Mut (39) ile eşi edebiyat öğretmeni Ediz Mut (52), yarıyıl tatili için görev yaptıkları İzmit'ten Adana'ya geldi. Cuma günü de görme engelliler derneğine gitmek için yola çıkan çifte, kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada büyükşehir belediyesi otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çift yoğun bakıma alındı. Bu arada gözaltına alınan otobüs şoförü ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Oğuzhan Osral, "Görme engelli iki öğretmen arkadaşımız kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarpmış. Tam kaldırıma çıkacakları sırada kaza olmuş. Duraktan çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 dakika sonra kaza meydana geliyor. Ediz ve Gülşen hocamızın durumları ağır. Özellikle Ediz hocanın durumu daha ağır; beyin kanaması devam ediyormuş. Akciğerinde kanama ve vücudunda kırıklar mevcutmuş. Gülşen hoca uyanmış, bilinci yerine gelmiş. Ediz hocaya göre durumu şu an daha iyi" dedi.

Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğunu belirten Osral, "Sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu olay Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde gerçekleşiyor. Bu personel alımları neye göre gerçekleşiyor, bunu yöneticilere sormak istiyorum" diye konuştu.

