Trump'ın ırkçı video paylaşımı tepki topladı

Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'ın ırkçı video paylaşımı tepki topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren ırkçı video paylaşımı geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 18:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 18:47
Yazdır
Trump'ın ırkçı video paylaşımı tepki topladı

Trump, Truth Social platformunda, Obama çiftiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sert eleştirilere maruz kaldı.

ABD Başkanı'nın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görüldü.

Toplam 62 saniye süren video paylaşımın son birkaç saniyesinde yer alan Obama ailesinin tasvirlerinin görüntüsünün arka planında ise "Aslan bu gece uyuyor" isimli İngilizce şarkının müziği yer aldı.

Trump'ın maymun benzetmesi tepkilere yol açarken, California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı." sözlerini sarf etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır" ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirdi.

Söz konusu paylaşım, ABD basınında geniş yer bulurken, sosyal medya platformlarında da tepki paylaşımlarına neden oldu.

Trump geçen yıl da Barack Obama'nın Oval Ofis'te tutuklandığını gösteren yapay zeka ürünü olduğu anlaşılan bir video paylaşmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber