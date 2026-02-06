Ömer Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 10:11, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 10:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Asrın felaketinde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını vurguladı. "Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.
Çelik, deprem şehitlerinin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı da diledi.