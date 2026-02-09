Hüseyin Can Güner'den Özarslan'a sert tepki: Omurgalı Duruş Herkesin Harcı Değildir!

Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hüseyin Can Güner'den Özarslan'a sert tepki: Omurgalı Duruş Herkesin Harcı Değildir!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası ve ardından yaptığı eleştiriler, Ankara siyasetinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin en sert tepkilerden biri Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den geldi. Güner, "Partililik makamlar değişirken değil, şartlar ağırlaşırken sınanır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 21:00, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 10:25
Yazdır
Hüseyin Can Güner'den Özarslan'a sert tepki: Omurgalı Duruş Herkesin Harcı Değildir!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek parti yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunması, CHP kulislerinde tepkiyle karşılandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Özarslan'ın tavrını "kişisel hırs" olarak nitelendirdi ve ilkeli siyaset vurgusu yaptı.

"CHP, Baskı Karşısında Dik Duranların Partisidir"

Başkan Güner, açıklamasında CHP'nin kurumsal kimliğine ve değerlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, zor zamanlarda eğilenlerin değil; baskı karşısında dik duranların, kişisel hesaplar karşısında ilkelerini koruyanların partisidir. Biz bu yolu kolay olanı seçmek için değil, doğru olanı savunmak için yürümeyi göze alarak seçtik."

"Dün Ne Söylediklerini Herkes Biliyor"

İstifa sonrası yapılan eleştirilerin samimiyetini sorgulayan Güner, "Omurgalı bir duruş sergilemek herkesin harcı değildir. İlkelerini ve siyasal ahlakını bir günde terk edenlerin, dün hangi sözleri sarf ettiğini herkes bilmektedir" diyerek Özarslan'a göndermede bulundu.

"Genel Başkanımızın Yanındayız"

Açıklamasının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olan desteğini yineleyen Hüseyin Can Güner, partinin kişisel tercihlere alet edilemeyeceğini belirtti. Güner, "Hiç kimse, aylardır altyapısı oluşturduğu kişisel tercihlerini meşrulaştırmak için CHP'yi, liderini ve seçmenini hedef alamaz. Ne bir santim eğiliriz, ne bir adım geri atarız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber