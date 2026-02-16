Dağ köyünün fedakar öğretmenleri: Odun kırıp soba yakıyorlar!

Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Dağ köyünün fedakar öğretmenleri: Odun kırıp soba yakıyorlar!

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kışın en sert geçtiği dağ köylerinden biri olan Kavunlu'da görev yapan iki kadın öğretmen, fedakarlıklarıyla örnek oluyor. Sınıf öğretmeni Özge Açıkyol ve ana sınıfı öğretmeni Ceylan Çavunmirza, sabahın erken saatlerinde okula gelerek odun kırıyor, kömür taşıyor ve soba yakıyor. Amaçları ise sadece 7 öğrencisinin sıcacık bir ortamda, sevgiyle eğitim almasını sağlamak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 21:52, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 22:35
Yazdır
Bitlis'in Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3'ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor.

Birleştirilmiş sınıflı Kavunlu Köyü İlkokuluna 3 yıl önce müdür yetkili olarak atanan sınıf öğretmeni Özge Açıkyol ile geçen yıl aynı okulda göreve başlayan ana sınıfı öğretmeni Ceylan Çavunmirza, köydeki çocuklar için fedakarca görev yapıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki okula giden öğretmenler, soğuk kış günlerinde öğrencilerine sıcak bir eğitim ortamı sunmak için sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor.

Kırdıkları odun ve taşıdıkları kömürle sobayı yakarak sınıfları ısıtan öğretmenler, şefkatle yaklaştıkları öğrencilerini karşılıyor.

Karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek 7 öğrencinin iyi bir eğitim alması için çaba gösteren öğretmenler, etkinlikler düzenleyip, oyunlar oynayarak çocukların okula ilgisini artırmaya çalışıyor.

"Köy öğretmenliği fedakarlık, sabır ve gönül işidir"

Müdür yetkili öğretmen Özge Açıkyol, AA muhabirine, küçük bir dağ köyü olan Kavunlu'da sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Okulda öğrenci sayısının az olduğunu belirten Açıkyol, şöyle konuştu:

"Burada sayıdan çok bizim için bağ kurmak önemli. Sabah erken uyanıp okula geliyoruz. Soba için hazırlık yapıyoruz. Öğretmen arkadaşımla kömür taşıyoruz, odun kırıyoruz. Çocuklar sıcacık bir ortamda eğitim öğretim görsünler diye sınıfımıza gelip sobamızı yakıyoruz. Dağlık bir coğrafya olduğu için burada kış çok sert geçiyor ve zorlanıyoruz ama bu zorluk bizi asla yıldırmıyor. Görevimizi layıkla yerine getirmeye çalışıyoruz. Köy öğretmenliği fedakarlık, sabır ve gönül işidir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Açıkyol, sınıfta bayrak etkinliği düzenlediklerini, öğrencilerin bundan çok mutlu olduklarını ve oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Yine çocuklarla kek yaptık, kış çayı demledik. Paylaşmayı ve birlikte bir şeyler üretmeyi öğretiyoruz. Etkinlik yaptığımızda çocuklar çok mutlu oluyor." dedi.

Eğitimin en samimi halinin yaşandığı köy okullarında atılan her adım ve verilen her emeğin çok kıymetli olduğunu belirten Açıkyol, şunları kaydetti:

"Öğrenci sayımız az ama hayallerimiz çok büyük. Her çocuğa dokunabilmek, onların hayatında ufak da olsa bir yer edinmek istiyoruz. Bizim için en büyük motivasyon da bu. Az sayıda öğrenci olması her çocukla birebir ilgilenmemizi, akademik, sosyal, duygusal alanda onları yakından takip etmemizi sağlıyor. Köy öğretmenleri olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız yer neresi olursa olsun çocukların eğitime eşit şartlarda ulaşma haklarının olduğunu düşünüyorum."

"Potansiyellerini ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Ceylan Çavunmirza ise köy okulunda çalışmanın kendisi için büyük bir sorumluluk ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin başarısı için çaba gösterdiklerini ifade eden Çavunmirza, "Buradaki çocuklarımıza geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Üveys Özamaç da erkenden okula gelen öğretmenlerin soba yakarak sınıfı ısıttığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber