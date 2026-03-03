İran, 20 bin dolarlık İHA'larla, 4 milyon dolarlık Patriotlar'ı tüketiyor

İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girerken, savaş tam anlamıyla bir "yıpratma stratejisine" dönüştü.

Cumartesi günü ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan süreçte İslam Cumhuriyeti, bölgedeki ABD üslerini, petrol altyapısını ve sivil yerleşimleri Şahit-136 (Shahed-136) tipi insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

Ucuz İHA'lar, pahalı savunma sistemlerini tüketiyor

ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri, İran'dan gelen İHA ve balistik füzelere karşı %90'ın üzerinde bir başarı oranıyla çalışsa da, askeri planlamacılar büyük bir maliyet ve lojistik uçurumuyla karşı karşıya. Bir adet Şahit-136 İHA'nın maliyeti yaklaşık 20.000 dolar iken, onu düşürmek için kullanılan tek bir Patriot füzesinin maliyeti 4 milyon doları buluyor.

Stimson Center Kıdemli Analisti Kelly Grieco, bu durumu şu sözlerle değerlendiriyor: "İran, savunmacıların mühimmatını bitirmeyi ve Körfez ülkelerinin siyasi iradesini kırmayı hedefliyor. Bu, İran açısından operasyonel olarak mantıklı bir yıpratma stratejisidir."

Katar'ın sadece 4 günlük füzesi kaldı

Bloomberg News tarafından görülen bir iç analize göre, mevcut saldırı hızıyla devam edildiği takdirde Katar'ın elindeki Patriot füze stokları sadece 4 gün yetebilir. Bu durum, Doha yönetiminin çatışmanın bir an önce sona ermesi için neden diplomatik baskı kurduğunu da açıklıyor.

Bölgedeki çatışmaların ilk 48 saatindeki mühimmat yoğunluğu ise tablonun ciddiyetini ortaya koyuyor:

İran'ın stratejisi

Analistler, İran'ın yılbaşından bu yana 1.200'den fazla mühimmat ateşlediğini ve bunların büyük kısmının ucuz dronlar olduğunu belirtiyor. Tahran'ın, daha yıkıcı olan balistik füzelerini savaşın ilerleyen aşamaları için saklıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, askeri birimlerin sivil yönetimden bağımsız hareket ettiğini belirterek, "Askeri birimlerimiz şu anda izole bir şekilde, kendilerine önceden verilmiş talimatlar doğrultusunda hareket ediyor," açıklamasında bulundu.

Savaşın geleceği

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bu Irak gibi bitmek bilmeyen bir savaş olmayacak," diyerek operasyonun sınırlı kalacağı mesajını verse de, mühimmat lojistiği en büyük soru işareti.

İran'ın hava savunma sistemlerinin (S-300'ler dahil) savaşın ilk saatlerinde imha edildiği ve ABD/İsrail jetlerinin İran hava sahasında serbestçe uçabildiği bildiriliyor. Ancak hücum tarafında İran'ın dron üretim kapasitesi, Batı'nın pahalı savunma füzelerini üretme hızından çok daha yüksek görünüyor.