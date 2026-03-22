Eskişehir'deki kazada: İki eski bakan yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu bulunduğu 8 kişi yaralandı. Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, ambulanslarla Ankara'daki hastaneye, diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.