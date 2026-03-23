Kuşadası Belediyesi Başkan Vekilliğine Tahsin Demirtaş seçildi

Kuşadası Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Toplantıda tutuklanan Günel'in yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

CHP Grubu'nun adayı Tahsin Demirtaş, Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Tacettin Özden oldu. İYİ Parti Grubu aday çıkarmadı.

Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23, Özden 3 oy aldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı.

Başkan Vekilliğine seçilen Demirtaş, "Geçici olarak, vekaleten bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Sadece geminin güvenli limana yanaşmasını sağlamak için buradayız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.