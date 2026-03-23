Bayram bilançosu açıklandı: 2 bin 753 kazada 31 can kaybı!

İçişleri Bakanlığı, 2026 Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu paylaştı. 4 günlük tatil boyunca ülke genelinde yaşanan 2 bin 753 kazada 31 vatandaşımız hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı. Veriler, 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında can kayıplarının %29,5 oranında azaldığını ortaya koydu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2026 18:44, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 18:47
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 2 bin 753 trafik kazasında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 861 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre; dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda, bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı" denildi.

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38'den 23'e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44'ten 31'e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85'ten 2 bin 730'a, yaralı sayısı ise 5 bin 594'ten 4 bin 861'e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11'den 7,75'e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

