Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,36 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 17:27, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,3550
|44,3560
|44,3640
|44,3650
|Avro
|51,3790
|51,3800
|51,3520
|51,3530
|Sterlin
|59,3490
|59,3590
|59,3630
|59,3730
|İsviçre frangı
|56,0770
|56,0870
|56,0640
|56,0740
|ANKARA
|ABD doları
|44,3250
|44,4050
|44,3340
|44,4140
|Avro
|51,3390
|51,4190
|51,3120
|51,3920
|Sterlin
|59,2890
|59,4990
|59,3030
|59,5130