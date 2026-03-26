Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Bayramoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

Bayram Ali Bayramoğlu kimdir?

MÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer alan Bayram Ali Bayramoğlu, aynı zamanda Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 22 Mayıs 1999 ile 17 Nisan 2004 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Bayramoğlu, halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Bayramoğlu, İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak da görev yaptı. Ayrıca DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk iş dünyası ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında koordinatörlük görevlerinde bulundu.