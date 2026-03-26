Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 5. duruşma

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında 5'nci duruşma yapıldı. Mahkeme, yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 13:42, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 13:43
Dava, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülüyor.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu sanıklar 5'nci kez hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatlarının yeni bilirkişi heyetine itirazı kabul edilmedi. Mahkeme Heyeti, sanıklar için adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Davada, aralarında Tunç Soyer'in de olduğu 65 sanık için "ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

