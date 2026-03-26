Ana sayfaHaberler Siyasi

NATO: İttifak topraklarını korumak için gereken yapılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tüm müttefiklerin ittifak topraklarının her bir karışını korumak için gerekeni yapacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 15:49, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 15:49
Yazdır
Rutte, NATO'nun 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında Türkiye'nin güvenliğine yönelik ilave önlemler alınıp alınmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Askeri planlamalarla ilgili gizli detaylara giremeyeceğini belirten Rutte, "Ancak şu konuda size güvence verebilirim; NATO, dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakı ve tüm müttefikler, ittifak topraklarının her karışını korumak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye'ye yönelik 3 balistik füzenin imha edilmesinin, bunun açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Güvende olmamız için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, 4, 9 ve 13 Mart olmak üzere, üç kez Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber