Küresel iletişim uzmanları İstanbul'da: STRATCOM zirvesi başlıyor

İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 27-28 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan STRATCOM Zirvesi, 37 ülkeden politika yapıcıları ve uzmanları buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yapacağı zirvede; Orta Doğu'daki savaş, küresel meşruiyet krizi ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü stratejik iletişim perspektifinden ele alınacak. İbrahim Kalın'dan Hakan Fidan'a kadar pek çok kritik ismin konuşmacı olduğu zirve, iki gün boyunca küresel gündemi belirleyecek.

Haber Giriş : 26 Mart 2026 15:54, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 15:53
İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından politika yapıcılarını, diplomatları, iletişim uzmanları, medya profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) başlıyor.

27-28 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan STRATCOM Zirvesi kapsamında, 37 farklı ülke ve 5 uluslararası kuruluştan toplam 159 üst düzey isim katılacak.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, yabancı ülkelerden 9 Bakan, 2 uluslararası kuruluş genel sekreteri ve farklı ülkelerden çok sayıda milletvekili de iştirak edecek.

Ev sahipliğini İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Zirvenin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamzah AlMustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alacak.

Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapmış olan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in de konuşmacı olduğu oturumda ise uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınacak.

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak. Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak.

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci Tawakkol Karman; medya ve sivil toplum perspektifinden çatışma bölgelerindeki vicdan ve adalet mücadelesine dikkat çekecek.

Zirvenin ikinci gününün açılışını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaparken Orta Doğu'daki savaş, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak.

Bölgesel savaşları yakından izleyen ABD merkezli Crisis Group adlı kuruluşun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD Merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar (CSIS) Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü Başkanı John Alterman, İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Zirve'nin ikinci gününde iletişimde yeni paradigmanın bilgi, güç ve anlatı gibi parametreleri üzerine konuşma yapacak.

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bölgesel ve küresel krizlerin ortasında geleceğin güvenlik mimarisi ve Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşacak.


Bu yıl beşincisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında iki günlük zirvede 43 yabancı ve 35 Türk konuşmacı olmak üzere 78 konuşmacının yer alması bekleniyor.

