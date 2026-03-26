Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı

Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanına tutuklama talebi
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanına tutuklama talebi
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalıcı sağlık sorunları oluşan E.K. (11) isimli erkek çocuk için mahkeme, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni kusurlu bularak 10 milyon 252 bin 74 TL tazminata hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2026 14:24, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 15:00
Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de meydana gelen olayda; ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan E.K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu. Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

ÇOCUK LEHİNE KARAR

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi. Kararın ardından E.K.'nin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukatı Muhammet Fatih Demir tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ne başvuru yapıldı.

'KARAR, SAKATLIĞI ORTADAN KALDIRMAYACAK'

Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Mahkeme kararında özellikle vurgulandığı üzere; idarelerin yalnızca hayvan bakımevleri kurması veya kısırlaştırma faaliyetlerinde bulunması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. İdareler, kamu hizmetini ifa ederken hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamakla da yükümlüdür. Bu kapsamda, yurttaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama ve seyahat etme hakkının korunması, idarenin temel pozitif yükümlülükleri arasındadır. Şehirlerimizde sahipsiz ve saldırgan köpeklerin oluşturduğu tehlike, ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabilmektedir. Bu zararların giderilmesi, yerel idarelerin kamu hizmetini gereği gibi ve etkin şekilde sunma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Yerel idareler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin doğurabileceği tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müvekkilim E.K. lehine hükmedilen tazminat miktarı, kendisinin sağlık ve bakım ihtiyaçları için önemli bir katkı sunacak olsa da ne yazık ki bir ömür sürecek olan sakatlığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple, mahkeme kararını tazminat miktarı yönünden istinaf etme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.


