Görülmemiş tescil: Dizi dekoru tarihi eser oldu, hakkında makale yazıldı

YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
Ana sayfa Haberler Yaşam

Görülmemiş tescil: Dizi dekoru tarihi eser oldu, hakkında makale yazıldı

Türkiye'de benzeri görülmemiş bir "kültür varlığı" tesciline imza atıldı. İstanbul Tuzla'da çekilen "Tozkoparan İskender" dizisi için 2019 yılında hazırlanan bir dekor, uzmanlar tarafından tarihi "menzil taşı" zannedilerek tescil ettirildi. İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan geçen kararla müzede korumaya alınan dekorun, aslında sadece bir dizi aksesuarı olduğu ortaya çıktı. Akademik makalelere bile konu olan hataya uzmanlar tepkili: "Menzil taşı mermer olur, bu ise tahta!"

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mart 2026 18:20, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 18:19
Görülmemiş tescil: Dizi dekoru tarihi eser oldu, hakkında makale yazıldı
Türkiye enteresan bir "tarihi eser" tesciline ev sahipliği yaptı! Çocuk dizisi "Tozkoparan İskender" için 2019'da üretilen dekor, tarihi kültür varlığı zannedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre iki uzman dizinin çekildiği İstanbul'un Tuzla ilçesindeki alanda bırakıldığı düşünülen tahta dekorun tescili için gerekli mercilere müracaat etti. Menzil taşı olduğu iddia edilen dekor, 26 Şubat 2025'te İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülerek "tarihi eser" olarak tescillendi. Söz konusu dekor, koruma ve konservasyon çalışması yapılması için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesine kaldırıldı. Üstelik eser hakkında akademik bir dergide "Tozkoparan'ın ilk ve tek menzil taşı" iddiasıyla makale de yayımlandı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi yetkilileri daha sonra durumu fark edip dekorun tarihi eser olmadığına dair bir rapor yazma hazırlığına girişti. Ancak kurul kararı değişmedi.

ASIL HATA KORUMA KURULUNUN

Dekorun hazırlanmasında akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık, trajikomik duruma serzenişte bulundu. Türkiye gazetesine değerlendirmede bulunan Anık "Alanım itibarıyla okçuluğa dair akademik çalışmaları takip ediyorum. Okçular Vakfı'nda çalışırken hazırlanmasında danışmanlık yaptığım dizi dekorunun tarihi menzil taşı zannedilip hakkında akademik makale yazıldığını görünce şaşırdım. Zaten dekor, dizinin 14. bölümünde görünüyor. Menzil taşları mermerden olur. Okçular Vakfının yanı sıra bu konuda akademik çalışma yapan birçok isim var. Keşke danışsalardı" diye konuştu.

YIKIM KARARI VERSELER NE OLACAK?

Sosyal bilimlerin hatalar üzerinden ilerlediğini kaydeden Şükrü Seçkin Anık "Akademisyenler de hata yapabilir. Bence burada asıl problem akademisyenlerde değil, tescilleme yapan 5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda. Kolektif hata yüzünden bir dizi dekoru, tarihi menzil taşı olarak tescil edilmiş. Bu kurul yarın tarihi bir eseri yıkma kararı alsa ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

