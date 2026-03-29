Motosiklet bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
Motosiklet bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, dedesiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Arya Özmenek (2), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 14:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 15:15
Olay, 27 Mart saat 19.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü B.E. (16) idaresindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet, trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Arya Özmenek'in (2) içerisinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Feci kazada bebek arabası parçalanırken, Özmenek ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özmenek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.E.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

