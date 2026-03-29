5 ilde kar yağışı etkili oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM'den 'Koşuyolu Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan haberlerin bağlamından koparıldığını belirten DMM, hastanenin kamu bünyesinde kesintisiz hizmete devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 15:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 15:26
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber