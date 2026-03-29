Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emniyet'ten 'IBAN kiralama' uyarısı: 'Kolay para' değil nitelikli dolandırıcılık

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilerin oluşturduğu "korku imparatorluğu"na karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Şen, özellikle sosyal medya üzerinden verilen "IBAN kiralanır" ilanlarının bir suç organizasyonu olduğunu vurguladı. Şen, "Hesabını başkasına kullandıranlar, suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 11:22, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 11:26
Yazdır
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, IBAN dolandırıcılığı yapanların genellikle zincirleme bir yapı içinde hareket ettiğine dikkati çekerek, vatandaşların bu zincirin herhangi bir halkasında yer almalarının ağır hukuki sonuçlar doğuracağını söyledi.

Şen, teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcılık yöntemlerinin daha organize ve karmaşık hale geldiğini, ülke genelinde vatandaşların telefon ve IBAN üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleriyle hedef alındığını söyledi.

Dolandırıcıların genellikle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttığını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Kendilerini polis, savcı, asker ya da banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları korku ve panik ortamına sürükleyerek hızlı karar vermeye zorlamaktadırlar. 'Adınız terör soruşturmasına karıştı', 'Hesabınız yasa dışı işlemde kullanıldı' ya da 'Kimliğiniz suç örgütlerinin eline geçti' gibi ifadelerle baskı oluşturarak kişilerden para veya altın talep etmekte ya da verilen IBAN numarasına acilen para göndermelerini istemektedirler. Oysa hiçbir kamu görevlisi sizi arayarak telefonda para talep etmez, IBAN göndermez ve gizli operasyon bahanesiyle para toplamaz."

"Kolay para" tuzağına dikkat

Şen, dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarının araç olarak kullanıldığına dikkati çekerek, dolandırıcıların kendi hesapları yerine üçüncü kişilere ait hesapları tercih ettiğini vurguladı.

Vatandaşların banka hesaplarını başkalarına kullandırmaması gerektiğini belirten Şen, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle maddi sıkıntı yaşayan gençler, öğrenciler veya ek gelir arayışında olan kişiler 'kolay para kazanma' vaadiyle kandırılmakta ve hesaplarını para karşılığında kullandırmaktadır. Sosyal medyada 'IBAN kiralanır' şeklinde ilanlar, bu tehlikenin ne kadar yaygınlaştığını göstermektedir. Dolandırıcılık organizasyonları genellikle zincirleme bir yapı içerisinde hareket eder. Bu zincirin herhangi bir halkasında yer almak, hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 'Ben sadece hesabımı verdim', 'Parayı ben çekmedim' ya da 'Suç işlendiğini bilmiyordum' şeklindeki savunmalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Banka hesabını bilinçli şekilde kullandırmak, nitelikli dolandırıcılığa iştirak ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması gibi ağır suçlamalara neden olabilir."

Şen, kısa vadede kazanıldığı düşünülen küçük miktarların uzun vadede ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, "Bir anlık maddi kazanç, geleceği karartabilecek hukuki sonuçlar doğurabilir." dedi.

Özellikle yaşlı bireylerin bu konuda bilgilendirilmesinin önemine değinen Şen, aile içinde açık iletişim kurulmasının ve panik anında bir yakına danışma alışkanlığı kazanılmasının gerektiğini ifade etti.

Vatandaşları hedef alan kişi ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Şen, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber