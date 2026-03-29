Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara Adliyesi, önümüzdeki hafta kamuoyunun yakından takip ettiği üç kritik davaya ev sahipliği yapacak. Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin "kamu zararı" davası görülürken, aynı gün Maydonoz Döner'in FETÖ finansmanı dosyası incelenecek. 1 Nisan'da ise Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı CHP Kurultay davasında, İstanbul ile birleştirme talebinin reddedilmesinin ardından yeni yol haritası belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 09:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 09:55
Yazdır
Ankara'da yargı gündemi gelecek hafta yoğun olacak. Ankara Adliyesi'nde kamuoyunca takip edilen davalar görülecek.

ABB konser harcamalarına ilişkin davaya devam edilecek

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde, 31 Mart Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 14 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesine devam edilecek.

'Maydanoz Döner' davasında 9 sanık hakim karşısına çıkacak

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Mahkeme, duruşmanın önceki celsesinde tutuklu sanıklar Huzur Özer ve Emrah Ak'ın dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetmişti. Gelinen aşamada dosyada tutuklu sanık kalmadı.

CHP Kurultay davasına devam edilecek

1 Nisan'da ise CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber