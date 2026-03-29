Cezaevlerinde hafız sayısı 170'e yükseldi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı. 2026 yılında eğitimlerini tamamlayan 25 hükümlü ve tutuklunun daha "Hafızlık İcazet Belgesi" aldığını belirten Gürlek, cezaevlerindeki toplam hafız sayısının 170'e ulaştığını bildirdi. Bakan Gürlek, 976 din görevlisinin aktif rol aldığı bu çalışmaların, tutukluların topluma uyum süreçlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 13:25, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 13:27
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz kurumlarında yürüttükleri manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını desteklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı. Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145'ten 170'e yükseldi. Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığından da ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşımda ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin, hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini desteklemek, yeniden suç işleme riskini azaltmak ve topluma uyum süreçlerini güçlendirmek amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

