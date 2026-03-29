YÖK, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer ücretini artırdı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler bünyesinde yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri'nde (BAP) bursiyer olarak görev yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aylık ödemelerinde artışa gitti. Üniversitelere gönderilen resmi yazıya göre; tezli yüksek lisans öğrencilerinin bursu 12 bin TL'ye, doktora öğrencilerinin bursu ise 20 bin TL'ye yükseltildi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2026 13:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 14:14
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıya göre; tezli yüksek lisans öğrencileri için burs miktarı 12.000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 20.000 TL olarak belirlenmiştir.