İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Polis Meslek Kanunu' açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında emniyet teşkilatını yakından ilgilendiren kritik kararları açıkladı. Yeni Polis Meslek Kanunu ile bekçilerin görev sahasının valilik emriyle genişletileceğini duyuran Bakan Çiftçi, Eylül ayındaki Polis Akademisi mezuniyetlerinin Haziran başına çekildiğini müjdeledi. 10 bin yeni polisin katılımıyla birlikte ülke genelinde 12/36 çalışma sistemine geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2026 15:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 15:12
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Polis Meslek Kanunu hazırlıklarına değinen Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var." dedi.

Bekçilere Yeni Görev Tanımı: Sadece Gece Değil, İhtiyaç Duyulan Her An

Bakan Çiftçi, "bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler." dedi.

10 Bin Yeni Polis Haziran'da Göreve Başlıyor

Polis adaylarını ve teşkilatı yakından ilgilendiren bir diğer önemli gelişme ise mezuniyet takviminde yaşandı. Eylül ayı olarak planlanan Polis Akademisi mezuniyetleri, yoğun çalışma temposunu rahatlatmak adına Haziran ayı başına çekildi. Bu hamleyle birlikte 10 bin yeni polis adayı, emniyet saflarına erkenden katılacak.

Polis Teşkilatında 12/36 Çalışma Sistemi

Bakan Çiftçi, personel sayısının artmasıyla birlikte çalışma saatlerinde de iyileştirmeye gidileceğini vurguladı. Emniyet teşkilatının motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan, 12/36 çalışma düzenine geçileceğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisinin de bir polis babası olduğunu hatırlatarak, emniyet mensuplarının fedakarlıklarını yakından bildiğini ve bu düzenlemelerin önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti.

