Türkiye 5G teknolojisine geçti

Türkiye, hız çağında yeni bir döneme girdi. Mobil iletişimde 5G ile birlikte daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi.

Mevcut tarifelerde değişiklik yapmaya ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan 5G'den yararlanılabilecek.

Endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaların önü açılacak. Medya sektöründe 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapılabilecek.

Telefonda 5G bağlantısı nasıl anlaşılacak?

Cihaz ekranındaki ağ göstergesinde "5G" ibaresi göründüğünde bağlantı 5G üzerinden sağlanıyor demek. Hizmeti kapatmak isteyenler, operatörlerinin belirttiği numaraya kısa mesaj göndererek 5G'yi ücretsiz devre dışı bırakabilecek.

Türkiye, dijital dönüşümde önemli bir adım atarken hedef; iki yıl içinde ülke genelinde tam kapsama sağlamak.