KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı

Yalova merkezli 11 ilde düzenlenen dev operasyonda, ehliyet ve iş yeri için zorunlu olan psikoteknik raporlarını sahte düzenledikleri öne sürülen, aralarında doktorların da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2026 15:48, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 15:50
Yazdır
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınan sürücülerin yeniden ehliyet alabilmeleri için zorunlu olan psikoteknik raporlarını sahte olarak düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda doküman, dijital materyal ve bilgisayara el konuldu

Yalova'da 3 psikoteknik merkezi ile şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, dijital materyal ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma', 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Rüşvet' suçlarından işlem yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber