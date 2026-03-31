İmamoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası devam ediyor.

İBB Davası'nda bugün, 1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe günü, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alınacak.

Bugünkü duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcılık; Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Fatih Yağcı, Ebubekir Akın, Davut Birlik, Evren Şirolu, Ali Üner ve Sırrı Küçük'ün tahliyesini talep etti.

Savcı, diğer tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcı, mütalaasında şunları söyledi: "Yargılamanın genel aşamasında, tutukluluk ve tahliye durumu değerlendirildiğinde; sanıklardan Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu, Ebubekir Akın, Davut Birlik ve Kadriye Kasapoğlu yönünden mevcut delil durumu, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti gözetilerek bu aşamada tahliyelerine; diğer sanıkların bu şamada mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi mütalaa olunur."