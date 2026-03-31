KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Eğitim

Akademiye Yerleşen Öğretim Üyeleri İstifa Mı Edecek?

Devlet üniversitelerinde görevli iken başvuruları üzerine Milli Eğitim Akademisine yerleşen öğretim elemanlarının ayrılışları mevzuat gereğince re'sen yapılmalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 14:00, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 09:40
Yazdır
Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulanmaya başlanan Öğretmen Akademisinde görev alacak eğitmenlere ilişkin yerleştirmeler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi kadrolarında bulunmakta iken, Milli Eğitim Akademisinde görev almak üzere başvuran kişilerle ilgili yapılacak işlemlerle ilgili tereddütler hasıl olmaktadır.

7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; "Bakanlık, Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdam edebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi kadrolar ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanı kadrolarında bulunanların bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesi halinde kadrolarıyla ilişiği kesilir. .. Bu fıkra kapsamında istihdam edilenler, kendisinin sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlıkça sözleşmesinin feshedilmesi halinde fesih işlemi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın yönetici kadroları dışında önceki kadrosuna kendiliğinden atanmış sayılır. Bunların durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde atama işlemi ile birlikte söz konusu kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması halinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademide geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bunların Akademide geçen süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılır. Bunlara sözleşmenin feshi durumunda iş sonu tazminatı ödenmez ve bunların Akademide sözleşmeli personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında istihdam edilenlerden, sözleşmeli personel pozisyonunda iken emekliye ayrılanların veya vefat edenlerin sözleşmeli personel pozisyonuna atanmadan önceki kadrolarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmez ve bu süreler ödenecek iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınır." hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden akademide eğitmen olarak yerleşeceklerle ilgili aşağıdaki bilgileri sıralayabiliriz:

-Üniversiteler eğitmen olarak yerleşen kişilerin ilişiklerini Milli Eğitim Bakanlığından gelen bildirime göre doğrudan kesecektir. Öğretim üyeleri, kendi iradeleriyle bu sürece başvurdukları için ilgililerden ayrıca bir görevden ayrılma talebi alınmasına gerek bulunmamaktadır.

-Kişiler görevden ayrıldıktan sonra haliyle mevcut öğretim üyeliği kadrosunu da boşaltacaklardır. Kişilerin aylıksız izne ayrılması gibi bir durum söz konusu değildir. Akademide ilgili kişiler memur statüsünden ayrılıp, hizmet sözleşmesi imzalayarak sözleşmeli statüde görevlerine başlayacaktır.

-7528 sayılı Kanun, öğretim üyesi olarak başvuran kişilere bu süreci cazip kılabilmek adına dönüşleri halinde kadro güvencesi sağlamaktadır. Milli Eğitim Akademisinde bir süre görev alan kişiler, bu hizmetlerinin sonunda eski üniversitelerine doğrudan atanmış sayılacaktır. Kanundan gelen ifade gereğince bu süreçte üniversitelerin takdir hakkı bulunmayacaktır.

-Milli Eğitim Akademisinde geçen süreler, öğretim üyelerinin görevlerine dönüşleri halinde derece/kademelerinde sayılacak, ünvanları için gereken bekleme süresinin hesabında da dikkate alınabilecektir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber