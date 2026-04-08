Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet getiren emekli uzman çavuş, eşini ve bir kızını silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayda zanlının bir kızı da ağır yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 00:44, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 00:47
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında emekli uzman çavuş R.B, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, beylik tabancasıyla eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B'ye ateş açtı. R.B, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli R.B. ile eşi D.B. ve kızı I.N.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kızı S.B ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

