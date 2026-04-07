Günyüzü Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Hamamkarahisar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Muhammet K. idaresinde Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) bulunduğu 26 AA 112 plakalı otomobil, Mehmet Ali Tümer'in (62) kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Her 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada Kaymakam Kurt ve şoförü yaralanırken, diğer aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymakam Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vefat eden sürücünün cenazesi ise olay yeri incelemesinin tamamlanması sonrası morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.