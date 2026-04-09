İzmir'e yeni araç muayene istasyonu açıldı

TÜVTÜRK, İzmir Kemalpaşa'da 9 Nisan Perşembe günü devreye aldığı yeni araç muayene istasyonuyla, kent genelindeki ağır vasıta kanal sayısını 14'e çıkararak kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artırdı. Yeni istasyon ağır vasıta erişimi için stratejik konumuyla öne çıkıyor. TÜVTÜRK, yeni istasyonuyla ülke genelinde toplam 219 sabit istasyona ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 11:33, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:38
İzmir'de araç muayene hizmeti sunan TÜVTÜRK, Kemalpaşa'da yeni bir istasyonu devreye aldı. 9 Nisan'da hizmet vermeye başlayan istasyonla birlikte kent genelindeki ağır vasıta muayene kanal sayısı 14'e yükseldi.

Yeni açılan Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu'nun, kentte hizmet veren dokuzuncu sabit istasyon olduğu belirtildi. İstasyonda dört ağır vasıta muayene kanalı bulunurken, tüm araç tiplerine hizmet verebilecek altyapının oluşturulduğu ifade edildi.

Ticari araçlara erişim kolaylaşacak

Yeni istasyonun devreye alınmasıyla birlikte özellikle ticari araç kullanıcılarının muayene hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca kent merkezindeki mevcut istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve binek araç muayene süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

Bölgesel yoğunluğa çözüm hedefi

İzmir-Ankara Caddesi üzerinde konumlanan istasyonun, Bornova ile Manisa merkez arasında yer aldığı ve özellikle ağır vasıta trafiği açısından önemli bir noktada bulunduğu bildirildi. Yeni tesisin, bölgedeki muayene talebine yanıt vermesi ve hizmet dağılımının dengelenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan TÜVTÜRK'ün Türkiye genelindeki sabit istasyon sayısının 219'a ulaştığı kaydedildi.

Randevu ve çalışma saatleri

Araç sahipleri, Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu için randevularını internet sitesi, çağrı merkezi veya e-Devlet üzerinden alabiliyor. İstasyonun pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.


