İzmir'e yeni araç muayene istasyonu açıldı

İzmir'de araç muayene hizmeti sunan TÜVTÜRK, Kemalpaşa'da yeni bir istasyonu devreye aldı. 9 Nisan'da hizmet vermeye başlayan istasyonla birlikte kent genelindeki ağır vasıta muayene kanal sayısı 14'e yükseldi.

Yeni açılan Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu'nun, kentte hizmet veren dokuzuncu sabit istasyon olduğu belirtildi. İstasyonda dört ağır vasıta muayene kanalı bulunurken, tüm araç tiplerine hizmet verebilecek altyapının oluşturulduğu ifade edildi.

Ticari araçlara erişim kolaylaşacak

Yeni istasyonun devreye alınmasıyla birlikte özellikle ticari araç kullanıcılarının muayene hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca kent merkezindeki mevcut istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve binek araç muayene süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

Bölgesel yoğunluğa çözüm hedefi

İzmir-Ankara Caddesi üzerinde konumlanan istasyonun, Bornova ile Manisa merkez arasında yer aldığı ve özellikle ağır vasıta trafiği açısından önemli bir noktada bulunduğu bildirildi. Yeni tesisin, bölgedeki muayene talebine yanıt vermesi ve hizmet dağılımının dengelenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan TÜVTÜRK'ün Türkiye genelindeki sabit istasyon sayısının 219'a ulaştığı kaydedildi.

Randevu ve çalışma saatleri

Araç sahipleri, Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu için randevularını internet sitesi, çağrı merkezi veya e-Devlet üzerinden alabiliyor. İstasyonun pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.



