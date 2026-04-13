Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Dolar rekor kırdı, işte son durum

ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dolar yükseldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 07:51, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 09:20
Dolar endeksi 99'un üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesiyle İran arasında hafta sonu yapılan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı dolaro etkiledi. Dolar geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı mevkidaşlarıyla bir anlaşmaya varamadan İslamabad'dan ayrıldı ve bu kararına İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını durdurmayı reddetmesini gerekçe gösterdi.

Tahran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, savaş tazminatlarını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Kritik öneme sahip bu deniz yolunun fiilen kapanması, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti ve enflasyon risklerini artırdı. Bu da Federal Rezerv'in faiz indirimlerini erteleyebileceği veya hatta faiz artırımlarını değerlendirebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmeler, devam eden kriz ortamında en güçlü performans gösteren güvenli liman varlığı olarak ortaya çıkan doları destekledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,6925 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,6201 lira, en yüksek de 44,7152 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,7019 liradan alıcı buluyor.

Sembol Satış Değişim Saat

ABD Doları

 44,71 + 0.19% 07:51

Euro

 52,28 - 0.08% 07:51

İngiliz Sterlini

 59,97 - 0.36% 07:51

Japon Yeni

 0,28 - 0.08% 07:51

Avustralya Doları

 31,47 - 0.40% 07:51

Kanada Doları

 32,25 - 0.09% 07:51

Norveç Kronu

 4,69 - 0.05% 07:51

Danimarka Kronu

 6,99 - 0.13% 07:51

İsveç Kronu

 4,79 - 0.69% 07:51

Suudi Arabistan Riyali

 11,91 + 0.19% 07:51

