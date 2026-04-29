Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinde tutarın değişmeyeceğini vurgularken, ödemelerin bayram öncesinde erkene çekilmesine ilişkin çalışma yapılabileceği mesajını da verdi.

Mevcut uygulama kapsamında ikramiye tutarında bu yıl herhangi bir artış yapılmazken, yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ödeme sisteminde, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek yeni bir düzenlemeye gidilmediği ifade edilmişti.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.