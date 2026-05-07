6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?

Türkiye'nin Kıtalararası Füze Sahnesine Girişi

İnsansız hava araçlarındaki üretim kapasitesiyle uluslararası arenada öne çıkan Türkiye, SAHA 2026 Fuarı'nda tanıttığı Yıldırımhan projesiyle yeni bir iddiasını ortaya koydu: Kıtalararası balistik füze (ICBM) kulüpüne katılmak.

Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların füze ve insansız sistemlerin savaş alanındaki belirleyici rolünü açıkça gözler önüne serdiği günümüzde, Türkiye bu alandaki stratejik boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Şu an itibarıyla kıtalararası balistik füzeye sahip olduğu bilinen ülkeler arasında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, İran ve Kuzey Kore yer alıyor.

Kısa Menzilden Kıtalararasına: Türkiye'nin Füze Yolculuğu

Türkiye'nin daha önce Karadeniz'de Tayfun kısa menzilli balistik füzesiyle test atışları gerçekleştirdiği hatırlatılmalı. Yıldırımhan'ın 6.000 km'lik hedef menzili ise çok daha uzun deniz mesafeleri gerektirdiğinden, atış testleri için farklı lokasyonlar gündemdeki yerini koruyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Somali'de inşa etmeyi planladığı uzay ve füze deneme tesisi önem kazanıyor; ancak testlerin nerede yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

6.000 Km'lik Menzil: Hangi Coğrafyaları Kapsıyor?

Yıldırımhan'ın hedeflenen menzili incelendiğinde, füzenin etki alanının Atlantik kıyılarından Çin'e, Rusya'dan Afrika'nın güneyine uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayabileceği görülüyor. Sistemi işlevsel hale gelmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik caydırıcılık kapasitesine ciddi katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

İspanya merkezli havacılık yayın organı Aviacionline, Yıldırımhan'ın salt teknik bir proje olmadığını, aynı zamanda bir niyet bildirimi niteliği taşıdığını vurguluyor. Türkiye'nin bu adımla Avrasya güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden tanımladığını, hipersonik ve yüksek penetrasyon kapasiteli vuruş sistemlerinin belirleyici hale geldiği dönemde stratejik güç projeksiyonu arayışında olduğunu ifade ediyor.

NATO İçi Denklem ve Bölgesel Hesaplar

NATO çatısı altında kıtalararası balistik füzeye sahip ülkelerin yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Fransa olduğu düşünüldüğünde, Yıldırımhan'ın ittifak içindeki güç dengelerini de doğrudan etkileyebileceği anlaşılıyor. Aviacionline, Türkiye'nin bu projeyle Avrupa'nın uzun menzilli vuruş sistemleri ekosisteminde gelecekte önemli bir tedarikçi ya da ortak konumuna gelebileceğini öngörüyor.

Bölgesel etkileri bakımından ise İsrail başta olmak üzere pek çok ülkenin mevcut hava savunma sistemlerini Türkiye kaynaklı uzun menzilli tehditleri de göz önünde bulundurarak revize etmesi gerekebileceği belirtiliyor. BAE merkezli Voice of Emirates, Yıldırımhan'ı "bölgesel bir askeri deprem" olarak nitelendirirken Türkiye'nin bu füzeyle küresel stratejik güçler ligine adım attığını vurguluyor.

Atatürk İmzası ve Sembolik Yük

Yıldırım Han tuğrası ile Mustafa Kemal Atatürk imzasını taşıyan bu dev mühimmat, henüz üretim sürecinde olsa dahi verdiği mesajlarla küresel kamuoyunun gündemine girmiş durumda. Türkiye'nin savunma sanayiindeki uzun soluklu dönüşümünün bir parçası olan Yıldırımhan projesi, ülkenin stratejik özerklik yolundaki kararlılığının somut göstergesi olarak okunuyor.